Rotes Kreuz ermöglicht Überraschung für Mitgründer

Ganz in seinem Element

Bei den Ehrungen und Danksagungen durfte Herr Bachmayr sogar zweimal auf die Bühne, dazu ein feierlicher Festgottesdienst, die Anwesenheit unzähliger Bekannter – all das machte diesen Tag für den Senior unvergesslich. Auch seine Familie war sehr begeistert und dankbar, den 92-Jährigen noch einmal so in seinem Element zu sehen.