Für Firmen gilt jetzt: Halten, wer zu halten ist

Exakt 49.540 Personen begannen im ersten Halbjahr einen neuen Job, das waren um 932 mehr als zwischen Jänner und Juni 2023 – das ist eine der Zahlen, die Iris Schmidt ins Rennen wirft, um zu unterstreichen, dass die Situation am Arbeitsmarkt in Oberösterreich zwar schwierig, aber nicht hoffnungslos ist. „Ungeachtet der wirtschaftlichen Anspannungen sind die Gesamtbeschäftigungszahlen auf sehr hohem Niveau“, so die AMS-OÖ-Chefin.