Wo jetzt die Arbeitslosigkeit am stärksten wächst

Pleiten im Handel hinterlassen Spuren

Dass die Arbeitslosigkeit im Handel zunimmt, überrascht wenig. Insolvenzen von bekannten Marken, wie etwa zuletzt Esprit, zeigen, dass selbst eingesessene Betriebe Schwierigkeiten bekommen. Da im Zuge einer Insolvenz oftmals auch Filialen geschlossen werden, gehen oftmals auch Jobs verloren, da die frei werdenden Beschäftigten auch der Mitbewerb nicht immer eins zu eins aufnehmen kann.

Wie sieht‘s in den einzelnen Arbeitsmarktbezirken aus? Hier verzeichneten Eferding (plus 25,6 Prozent), Grieskirchen (plus 23,7%) und Braunau (plus 23,4%) die stärksten Zuwächse im Vergleich zum Juli 2023.