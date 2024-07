Was „arbeitslos auf Zeit“ für Betroffene bedeutet

Überstunden und Urlaube sind rigoros abgebaut, die Nachfrage zieht aber nicht an! Weil Landtechnikspezialist Pöttinger Umsatzrückgänge zu verkraften hat, melden die Oberösterreicher im Juli und August 200 Mitarbeiter vorübergehend beim AMS an. Mit Wiedereinstellzusage! Doch was bedeutet es, wenn man „arbeitslos auf Zeit“ ist?