OÖ: Feuerwerkskörper explodiert – fünf Verletzte

Ein 61-Jähriger wurde gegen 7 Uhr durch den Knall geweckt. Er bemerkte, dass die an das Wohnhaus angrenzende Garage wegen der Explosion in Brand geraten war. Die Flammen griffen rasch auf das Haus über, in dem die 52-jährige Ehefrau, die Kinder, 22 und 20 Jahre alt, sowie die 97-jährige Großmutter schliefen, so die Polizei.