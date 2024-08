Kampf gegen Flammen: Gleich vier Großbrände in OÖ

In Eschenau im Hausruckkreis ist in der Nacht auf Donnerstag in einem Wirtshaus ein Großbrand ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht – um 00.38 Uhr – heulten die ersten Sirenen der Feuerwehr. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 3 aus, 17 Feuerwehren waren im Einsatz. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand, die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf direkt angrenzende Objekte erfolgreich verhindern. Das Wirtshaus selbst wurde vom Feuer schwer beschädigt.