Wanderin (53) nach Sturz mit Hubschrauber gerettet

Eine 53-jährige Britin unternahm am Montag gemeinsam mit ihrem 60-jährigen Ehemann eine Wanderung auf das Höllengebirge im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee. Das Paar stieg vom Ortsteil Kaisigen über den Stieg-Steig zur Geißalm auf und ging nach einer Rast denselben Weg wieder Richtung Tal. Auf einer Seehöhe von etwa 1300 m knöchelte die Frau gegen 10.50 Uhr um und stürzte wenige Meter in die dortigen Latschen ab.