„Wir machen das schon“ | Keine Zuversicht

„Wir machen das schon“.Die Dramaturgie kennen wir schon: Ein strenger, mahnender Präsident bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele, ein versöhnlicherer, vorwärtsgerichteter Alexander Van der Bellen wenige Tage später bei der Eröffnung der Festspiele in Salzburg. In Bregenz hatte das der Bundespräsident mit den Worten, „kurz ein bisschen unbequem zu werden“ eingeleitet, um dann das üble „Entweder-Oder“ in Österreich anzuprangern, den Verzicht vieler auf die Zwischentöne. Er kritisierte dort, dass so viele nicht das Gemeinsame, sondern nur das Trennende sehen wollen. Und gestern, kaum eineinhalb Wochen später? Da wollte es Van der Bellen um Optimismus und Zuversicht gehen. Es stünden viele Entscheidungen in unserem Land an, dabei sollten wir nicht voll Angst, sondern voll Zuversicht entscheiden. Wörtlich meinte er: „Wir sind Österreich. Wir machen das schon!“ Eine Zuversicht, die ansteckt?