Die Revolution und ihre Folgen für unser Heute

Der 27. Juli 1794 hieß damals in Frankreich nicht so. Man sprach vom „9. Thermidor des Jahres II“ – es galt der sogenannte Revolutionskalender, den man 1792 eingeführt hatte. Zwölf Monate zu dreißig Tagen plus fünf oder sechs Schalttage, die mit besonderen republikanischen Feiern verbracht wurden. Das war auch nötig, denn es gab keine Wochen mehr, sondern pro Monat drei „Dekaden“, nur jeder zehnte Tag war ein Ruhetag, nicht jeder siebte wie früher. Alle kirchlichen Feiertage fielen ebenfalls weg.