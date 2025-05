„Zukunft erfinden statt verwalten“

In einer Zeit, in der die globalen Krisen überwältigend erscheinen, liefert Stella Schaller mit ihren Zukunftsbildern einen Gegenentwurf: Statt in Angst zu verharren, ruft sie dazu auf, systemische Lösungen zu suchen und die eigene Vorstellungskraft zu nutzen. Denn die entscheidende Frage lautet: Wie soll die Welt in Zukunft aussehen, in der wir leben wollen?