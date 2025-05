Ex-Bundesligastürmer kehrt zum Ursprung zurück

Jetzt winkt der Aufstieg und das Cup-Halbfinale wartet

Ein Schachzug, der sich schon vor dem Vorarlbergliga-Hit bereits im VFV-Cupspiel in Lauterach bewährte. Dort schoss Katnik – per Fallrückzieher – das einzige Tor beim Bizauer Überraschungssieg in Lauterach. Und in Raggal doppelte er dann gleich nach. Sein zweites Tor in der Nachspielzeit zum 2:1 ist wohl schon die halbe Miete für den Aufstieg: „Jetzt bin ich überzeugt, dass wir das schaffen werden, dank Routiniers wie Maximilian Lang im Tor oder auch Franco Joppi sollte nichts mehr anbrennen“, sagt Katnik. Dem es in Bizau gefällt, deshalb hat er schon zwei Angebote, bei Profivereinen als Co-Trainer zu arbeiten, ausgeschlagen.