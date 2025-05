Lkw verlor auf Autobahn A14 Anhänger

Ein 71 Jahre alter Mann aus Finnland war am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg unterwegs. Gerade, als er mit seinem Laster auf die Autobahn auffuhr, löste sich der Anhänger von der Zugmaschine. Der Anhänger schlitterte in weiterer Folge über die Fahrbahn und touchierte die Mittelbetonwand, auf der Überholspur kam das Gefährt zum Stillstand.