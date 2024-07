Frau (48) floh mit fast vier Promille vor Polizei

Am Donnerstagabend fiel Passanten ein Auto auf, das im Gemeindegebiet von Brunnenthal (OÖ) in Schlangenlinien unterwegs war. Beim Eintreffen der Polizei stand der Wagen in einer Straßenausbuchtung, als die Beamten die Fahrerin kontrollieren wollten, fuhr sie jedoch davon.