U-Haft: Wer muss hinter Gitter und wer nicht?

In Österreich gibt es drei Gründe, warum ein Haft- und Rechtsschutzrichter Untersuchungshaft verhängen kann: Fluchtgefahr, Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr und Wiederholungsgefahr. Trifft eines davon zu, wandert der Beschuldigte in der Regel in ein Gefangenenhaus des zuständigen Landesgerichts – einen dringenden Tatverdacht braucht es jedoch immer.