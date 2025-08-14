Bei Heimflug von Karibik Kokain-Kapseln im Darm

Ein bekanntes Paar zum Schmuggel-Flug verleitet

Der Tiroler soll auch ein Paar verleitet haben, Kokain per „Bodypacking“ von Curaçao zu schmuggeln. Der bereits früher verurteilte Mann war nun Zeuge und sprach von seiner eigenen Idee. Doch Chatverläufe legten nahe, dass der 61-Jährige – inzwischen daheim in Tirol – genau Bescheid wusste. Etwa, als sich sein Bekannter von unterwegs meldete und fragte: „Ich habe Bauchweh, was soll ich tun?“ Der Schöffensenat sah alle Vorwürfe als erwiesen an: sieben Jahre Haft – nicht rechtskräftig.