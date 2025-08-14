Gemeinde muss 100-jährige geköpfte Weiden ersetzen

Vorfahren setzten die Weiden bereits

Der Oberste Gerichtshof entscheidet jetzt aber, das tut nichts zur Sache: „Der Grund, auf dem sich die Bäume befanden, wurde nämlich jedenfalls ersessen, indem die Rechtsvorgänger der Klägerin dort vor über 80 Jahren die drei Weidenbäume in der Annahme pflanzten, Grundeigentümer zu sein.“ Behandelt man nämlich beispielsweise jahrelang in gutem Glauben einen Grund, wie sein Eigentum und wird an dieser Ausübung nicht gehindert, erwirbt man Eigentumsrechte – im österreichischen Gesetz heißt das „Ersitzung“.