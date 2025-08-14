Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OGH entscheidet

Gemeinde muss 100-jährige geköpfte Weiden ersetzen

Gericht
14.08.2025 18:00
Der OGH entschied, dass die Gemeinde die Kopfweiden auf ihrem Grund ersetzen muss. Die Klägerin ...
Der OGH entschied, dass die Gemeinde die Kopfweiden auf ihrem Grund ersetzen muss. Die Klägerin hatte Rechte nämlich „ersessen“.(Bild: Ralf Neumann)

Fast 100 Jahre lang hegte und pflegte eine niederösterreichische Familie drei Kopfweiden – bis Gemeinde sie radikal zurückschnitt: Die drei Bäume wurden sogar ein Fall fürs Höchstgericht. 

0 Kommentare

Vor über 80 Jahren wurden die drei Kopfweiden in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich gepflanzt. Seitdem werden die Bäume über Generationen gehegt und gepflegt. Bis sie 2017 von der Gemeinde einfach umgeschnitten wurden. Schließlich standen die Weiden auf Gemeindegrund ...

Vorfahren setzten die Weiden bereits
Der Oberste Gerichtshof entscheidet jetzt aber, das tut nichts zur Sache: „Der Grund, auf dem sich die Bäume befanden, wurde nämlich jedenfalls ersessen, indem die Rechtsvorgänger der Klägerin dort vor über 80 Jahren die drei Weidenbäume in der Annahme pflanzten, Grundeigentümer zu sein.“ Behandelt man nämlich beispielsweise jahrelang in gutem Glauben einen Grund, wie sein Eigentum und wird an dieser Ausübung nicht gehindert, erwirbt man Eigentumsrechte – im österreichischen Gesetz heißt das „Ersitzung“. 

Zitat Icon

Die Bäume waren keine eingetragenen Naturdenkmäler, allerdings waren sie als Habitatbäume von besonderem, nicht wiederherstellbarem, ökologischen Wert.

Oberster Gerichtshof über die Kopfweiden

Das erfüllte die Klägerin und auch ihre Vorgänger, indem sie sich um die Bäume kümmerten, sie regelmäßig zurückschnitten und das Holz zum Selchen verwendeten. Bei dem Grund, auf dem die Kopfweiden standen, handelt es sich um einen Grünstreifen neben einem Gehweg. Auf der anderen Seite verläuft ein kleiner Wassergraben und angrenzend ein Feld, das der Klägerin gehört.

Fast 10.000 Euro für Ersatzpflanzung
Genaue Grenzverläufe sind jedoch unklar: „Die Grundstücke wurden nie vermessen“, stellt der OGH fest. Da die Klägerin die Grundeigentumsrechte jedoch bereits ersessen hatte, spielt das keine Rolle. Die Gemeinde muss Schadensersatz für die Kopfweiden zahlen – und zwar über 9.600 Euro für eine Ersatzpflanzung.

Lesen Sie auch:
Der Nachbar muss nicht für Schaden durch Wurzeln haften.
OGH über Bäume:
Wen Nachbars Wurzeln stören, der hat Pech gehabt
17.04.2025

Wohl nur ein kleiner Trost für die Niederösterreicherin. Denn: „Die Bäume waren keine eingetragenen Naturdenkmäler, allerdings waren sie als Habitatbäume von besonderem, nicht wiederherstellbarem, ökologischen Wert“, heißt es in der Entscheidung. Zwar müssen bereits zehnjährige Kopfweiden gesetzt werden, bis die aber wieder die gewohnte Pracht erreichen, wird es dauern ...

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Streich missglückt: Hohe Strafe für Maturanten
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
132.424 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.012 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.139 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1719 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1531 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
961 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Gericht
Urteil in Feldkirch
Pole „dankte“ Obdach mit Opferstockdiebstählen
Tiroler vor Gericht
Bei Heimflug von Karibik Kokain-Kapseln im Darm
OGH entscheidet
Gemeinde muss 100-jährige geköpfte Weiden ersetzen
Ängstliche Depression
Martin Pucher auf der Anklagebank? Fehlanzeige!
Keine Berechtigung
Falsche Schönheitsärztin in Wels vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf