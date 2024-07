Nvidia plant China-Version seines KI-Chips

Das sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nvidia wollte sich zu diesem Thema nicht äußern.

Der Weltmarktführer für KI-Spezialprozessoren hatte im Frühjahr sein Spitzenmodell B200 „Blackwell“ vorgestellt, dessen Massenproduktion in den kommenden Monaten anlaufen soll. Den Angaben zufolge arbeitet der B200 30 Mal schneller als sein Vorgänger. Mit der abgespeckten Version „B20“ will Nvidia die chinesische Konkurrenz auf Abstand halten, die dem US-Konzern Marktanteile abjagen will. Vor allem Huawei und Tencent buhlen um Kunden.