Neuer Nvidia-Chip soll „KI-Revolution“ antreiben

Nvidia will die führende Rolle bei Technik für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz mit einer neuen Generation seiner Computerplattform ausbauen. Firmenchef Jensen Huang stellte das System mit dem Namen „Blackwell“ am Montag auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC in San Jose vor. Nvidia sieht „Blackwell“ als „Antrieb einer neuen industriellen Revolution“ durch KI.