Europa League: Das Halbfinale in Konferenz, 21 Uhr

Der Titel in der Europa League kann die Saison von Manchester United vielleicht nicht mehr retten, aber er könnte für die unmittelbare Zukunft des Vereins entscheidend sein, sagte Trainer Ruben Amorim vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag bei Athletic Bilbao. Der Titel im zweitwichtigsten europäischen Clubbewerb „könnte unseren Sommer verändern, könnte das nächste Jahr verändern“, sagte der Portugiese am Mittwoch angesichts der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme.