Kletterer (22) stürzte vor Augen des Bruders ab

Die beiden Brüder (20 und 22 Jahre alt) aus dem Landkreis Ostallgäu unternahmen am Donnerstag eine Klettertour am Gimpel Südostvorbau in Nesselwängle. „In der dritten Seillänge kletterte der ältere der beiden Brüder im Vorstieg, während er von seinem jüngeren Bruder gesichert wurde“, heißt es seitens der Polizei.