„Abbusserln, bis er Probleme mit der Freundin hat“

„Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wir haben uns das verdient“, freute sich Matchwinner Angelo Gattermayer im Interview mit dem ORF. „Wer heute nicht feiert, der ist fehl am Platz. Heute gilt „No Limits“!“ Diese hat wohl auch Trainer Didi Kühbauer nicht. Als er gefragt wurde, wie er sich bei seinem Goldtorschützen bedanken will, meinte er nur: „Ich werde ihn abbusserln, bis er Probleme mit seiner Freundin bekommt!“