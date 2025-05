Dodik wird gegenüber Meinl-Reisinger ausfällig

Der Staat Bosnien-Herzegowina sei für die bosnischen Serben „eine Last, die wir nicht lieben“, so Dodik in der „Presse“. „Wir sind hier, weil wir das müssen und eine übermächtige NATO-Macht uns dazu getrieben hat. Das ist nicht unsere Position, sondern Bosniens surrealistische Realität. Wir haben keinerlei Sezessionspläne. Wir drücken nur unsere Unzufriedenheit mit diesem Staat aus. Aber auch die Kroaten und Muslime sind unzufrieden. Und so wie ich sehe, scheint auch die EU mit diesem Staat nicht zufrieden.“