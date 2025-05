Klien: „Der Megaflop war damals der Genickbruch“

Zum vierten Mal gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende in Miami. „Das Rennen ist schon zum Klassiker geworden, alleine schon von der Gästeliste her“, freut sich Christian Klien, der als Experte zum ersten Mal zum Grand Prix (So., 22 Uhr; live bei ServusTV) reist. Und der um die bewegte Geschichte der Königsklasse in den USA weiß. Schließlich war der Vorarlberger vor 20 Jahren mit dabei, als es in Indianapolis zu einem Skandal kam. „Ein Megaflop, der damals so etwas wie der Genickbruch für die Formel 1 in den USA war.“