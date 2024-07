Tourist verlor Kontrolle und stürzte in Bachbett

Seine Gruppe war am Freitagnachmittag auf der Lärchenbodenabfahrt mit Mountaincarts unterwegs. „Der 49-jährige Niederländer verlor bei der Bergabfahrt in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das dreirädrige Freizeitmobil“, berichtet die Polizei. „Er fuhr geradeaus in einen Graben“. Laut Polizei war das Fahrzeug mit funktionierenden Bremsen ausgestattet.