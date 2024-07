Nach Unfall: Alkolenker beschimpfte Polizisten

Nur wenige Minuten später konnte der Alkolenker, ein 57-jähriger Klagenfurter, merklich alkoholisiert gefunden werden – Einsicht zeigte er aber keine. „Auf Nachfrage, was mit dem Fahrzeug passiert sei, fing der Mann lauthals an zu brüllen und die Polizisten zu beschimpfen“, so die Polizei. Weil er damit nicht aufhörte, nahmen die Beamten den Mann vorübergehend fest.