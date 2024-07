Mütter nahmen Kleinkinder mit auf ihre Diebestour

Polizisten hefteten sich in Linz an ein Fahrzeug, mit dem zwei Elternpaare Richtung Spitz in Niederösterreich fuhren, um dort in mehreren Wohnungen einzusteigen. Während der Diebestour warteten die beiden Männer auf einem Parkplatz – mit ihren beiden Kleinkindern, während die Mütter in Häuser einstiegen.