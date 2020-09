Hohe Schulden: Paar ging mit Babys auf Diebestour

Zeitungskassen und Bäckersackerl

Abgesehen hatte es das Paar vor allem auf Geld aus Zeitungskassen, 261 an der Zahl, aber auch auf Friedhofskerzenautomaten, so genannte „Bäckersackerl“. Sogar eine Gemüsekassa gehörte zu ihrer Beute. Die Handschellen klickten schließlich, als sie den Opferstock der Kapelle in Tillmitsch mit einem Schraubenzieher aufbrachen. Gesamtschaden: rund 6000 Euro.