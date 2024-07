Spaziergängerin rettete kraftlosen Senior aus Bach

Böschung ist steil

Die Böschung in diesem Bereich der Brücke der Auhirschgasse ist steil und dicht bewachsen. „Ich habe ihm zugerufen, dass ich Hilfe hole“, erzählt Weinberger weiter. „Ich selbst hätte die Böschung nicht hinuntergehen können, weil ich gehbehindert bin und eine Krücke brauche“, sagt die 46-Jährige. Also rief die Retterin die Polizei und gleich darauf ihren Ehemann an, der in der Nähe wohnt.