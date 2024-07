Hotel Austria: Sisi und Franz verlobten sich hier

Über dem Eingang hängt die Tafel „Hotel Austria“, eine Erinnerung daran, dass in diesem prächtigen Gebäude an der Esplanade noch bis 1982 Gäste logierten. Die besten Jahre freilich erlebte es in der Monarchie: Kaiser Franz Josef und Elisabeth haben sich in diesem Haus verlobt. Auch Erzherzöge residierten hier.