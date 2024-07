Vom Lido mit dem E-Bike hinauf auf die Holzalm

Wir starten in Brixlegg am kostenfreien Parkplatz an der Römerstraße 5 bei Sport Conny. Die Asphaltstraße, die vor allem in den Vormittagsstunden ein geringes Verkehrsaufkommen aufweist, führt über den Ortsteil Zimmermoos und bezaubert mit wunderschönen, verstreut stehenden Bauernhäusern und sehr gepflegten Wiesen.