Ermordeter Teenager in brennendem Auto gefunden

In Südfrankreich ist die Leiche eines Teenagers im Kofferraum eines brennenden Autos gefunden worden. Dem 17-Jährigen sei in den Kopf geschossen worden, er sei an Knien und Knöcheln gefesselt gewesen und habe eine Mülltüte über dem Kopf gehabt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Marseille mit.