Einprägsame Worte | Bei Spaltung mitspielen

Bei Spaltung mitspielen. Van der Bellen stellte gestern am Bodensee zunächst gleich einmal fest, dass die Eröffnung dieser Festspiele für ihn jedes Jahr aufs Neue eine „wunderbare Gelegenheit ist, kurz ein bisschen unbequem zu werden.“ Thematisch sei das keine große Herausforderung – sei doch beinahe alles gerade entweder aufgeregt oder frustriert. „Vielleicht“, stellte er in den Raum, „sind Sie, sind wir nur ,endgenervt´ von der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Die Welt, über die wir öffentlich sprechen, ist ganz einfach. Sie ist blitzschnell erklärt. Sie ist eindeutig. Etwas ist entweder schwarz oder weiß, groß oder klein, oben oder unten, gut oder böse.“ Dazwischen gebe es nichts. In dieser Welt sei man „Entweder-Oder“: Klimaterrorist oder Luftverpester, Wutbürger oder Gutmensch, Schwurbler oder Schlafschaf, Freund oder Feind. Das sei zwar praktisch, aber gefährlich. Weil dieses Entweder-Oder spalte. Schließlich sei nicht jeder, der auf einem Rad sitzt, ein Ökofanatiker und nicht jeder, der ein Schnitzel isst, ein Klimasünder. Wir in Österreich seien „doch immer gut damit gefahren, wenn bei uns alles ein bisschen entspannter war“. Aber leider gebe es „Kräfte, die unsere wunderbare, österreichische Widersprüchlichkeit nicht als Brücke zueinander nutzen, sondern als Instrument der Spaltung“, die keine Nuancen, nur Unterschiede sehen, nicht das Gemeinsame, nur das Trennende. Spaltung sei kein Natugesetz, sie passiere aber auch, „weil so viele mitspielen“. Ohne Namen zu nennen wieder eine sehr direkte Botschaft. Ob sie aber von jenen gehört wird, die das „mitspielen“? Gehört wahrscheinlich schon. Aber sie werden das Spiel weiter betreiben. Wir sind im Hochwahlkampf!