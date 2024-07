Präsident schimpft über „Entweder-oder“-Mentalität

Präsident sieht spaltende Kräfte am Werk

Ein echtes, differenziertes Gespräch verlange Zeit und Mühe. Aber Zeit sei zu knapp und Mühe zu mühsam. Van der Bellen frage sich in letzter Zeit: Wo ist unsere Gelassenheit geblieben? „Wir Menschen sind doch nicht Entweder-oder! Wir sind alles, was dazwischen ist.“