„Massiver Konsum kann lebensgefährlich sein“

153 Jugendliche im Spital

„Das ist eine massive Belastung für den Körper und kann lebensgefährlich werden. So eine Menge ist nicht die Norm bei Jugendlichen“, so Schmidbauer. Trotzdem ist das Ganze kein Einzelfall: 2022 wurden 153 Oberösterreicher im Alter von 16 bis 17 Jahren wegen „akuten Alkoholmissbrauchs“ in ein Krankenhaus eingeliefert.