US-Senator Menendez wegen Korruption verurteilt

Ehefrau ebenfalls angeklagt

Im Fall von Katar wird dem Senator des US-Bundesstaats New Jersey vorgeworfen, dem Geschäftsmann Fred Daibes geholfen zu haben, sich Investitionen in Millionenhöhe von einem Fonds zu sichern. Menendez hatte auf nicht schuldig plädiert. Seiner Ehefrau Nadine soll ab Juli ebenfalls der Prozess gemacht werden. Ein weiterer Geschäftsmann, der in die mutmaßlichen Korruptionsfälle verwickelt ist, hat sich schuldig bekannt und kooperiert mit der Staatsanwaltschaft.