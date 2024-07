Späte Unterlagen nerven Halleiner Opposition

Bürgermeister: „Niemand von euch hat Einsicht beantragt“

Dieses Gutachten ist per Gesetz nicht öffentlich, was die Oppositionsparteien in Hallein so nicht stehen lassen wollten und eine Sondersitzung einberufen haben. Dort beklagten sie nicht nur die „Geheimhaltung“ des Gutachtens durch die OBS, sondern auch, dass Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) erst am Vortag der Sitzung dazugehörige Akten hochgeladen habe – inklusive eines neuen Rechtsgutachtens. Der Ortschef in der Sitzung: „Jeder von euch hat seit Mai die Gelegenheit, in den Akt Einsicht zu nehmen. Als Mandatare müsst ihr die Einsicht nur beantragen. Das hat niemand von euch gemacht.“