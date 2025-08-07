Freitag ist wieder Derby-Zeit: St. Johann empfängt in seinem ersten Saisonspiel zuhause Bischofshofen. Philip Volk hatte dieses Duell bereits 17 Mal und weiß, welche Kräfte ein Derby freisetzen kann.
Das Pongau-Derby zwischen St. Johann und Bischofshofen zählt zu den Klassikern der Westliga. Für die Gastgeber ist es Freitag (19) zugleich der Auftakt in die neue Saison, nachdem der erste Spieltag in Lauterach wortwörtlich ins Wasser gefallen war. Der BSK hat hingegen schon zwei Pflichtspiele (0:4 im ÖFB-Cup gegen Sturm, 2:1 gegen Kufstein in der Liga) in den Knochen. Ein Vorteil sei das für St. Johanns Philip Volk aber nicht unbedingt: „Ein Derby ist immer besonders. Von dem her brennt jeder. Das merkt man auch im Training, dass Derby-Woche ist. Da gibt jeder ein paar Prozente mehr.“
„Immer noch schöner, in Bischofshofen zu gewinnen“
Er selbst hat schon 17 Duelle mit dem Nachbarn in seiner Karriere miterlebt. Eine besondere Erinnerung hat er nicht: „Jedes Derby, das du erfolgreich bestreitest, ist mega. Natürlich ist es immer noch schöner, in Bischofshofen zu gewinnen.“
Die Vorbereitung macht ihm Mut, das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist da. Die Tests gegen Schwarzach, Schladming, Neumarkt und Hallein wurden alle deutlich gewonnen. „Jetzt heißt's, die positive Stimmung mitzunehmen“, weiß Volk, der heuer noch mehr vorangehen soll, nach den Abgängen von Sebastian Oberkofler und Benjamin Ajibade zu den Führungsspielern gehört. „Wir haben wichtige Spieler verloren, aber viele junge dazubekommen“, sieht der 30-Jährige viel Potenzial.
Regionalliga West, Freitag: Hohenems – Schwaz (18), St. Johann – Bischofshofen (19). – Samstag: Seekirchen – Lustenau, Reichenau – Innsbruck (beide 17), FC Pinzgau – Wals-Grünau (17.30), Dornbirn – Kitzbühel, Kufstein – Imst (beide 18). – Sonntag: Altach Juniors – Lauterach (10.30).
Kommentare
