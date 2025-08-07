Das Pongau-Derby zwischen St. Johann und Bischofshofen zählt zu den Klassikern der Westliga. Für die Gastgeber ist es Freitag (19) zugleich der Auftakt in die neue Saison, nachdem der erste Spieltag in Lauterach wortwörtlich ins Wasser gefallen war. Der BSK hat hingegen schon zwei Pflichtspiele (0:4 im ÖFB-Cup gegen Sturm, 2:1 gegen Kufstein in der Liga) in den Knochen. Ein Vorteil sei das für St. Johanns Philip Volk aber nicht unbedingt: „Ein Derby ist immer besonders. Von dem her brennt jeder. Das merkt man auch im Training, dass Derby-Woche ist. Da gibt jeder ein paar Prozente mehr.“