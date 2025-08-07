Vorteilswelt
Vorbereitung

Rodel-Talent schwitzt im Sommer für den Winter

Salzburg
07.08.2025 13:00
Noah Kallan.
Noah Kallan.

Rodler Noah Kallan bereitet sich derzeit akribisch auf die neue Saison vor.  Zuletzt besichtigte der Pongauer mit dem Team die Olympia-Bahn in Cortina, die laut ihm schon gut aussieht.

Sommerzeit bedeutet für Wintersportler immer viel Training. So ergeht es auch Noah Kallan. Das Rodel-Talent bereitet sich mit dem Team in Innsbruck auf die anstehende Olympia-Saison vor. Aktuell liegt der Fokus auf Athletiktraining, in den Eiskanal geht es erst Ende September. Da fliegt das Team nach Norwegen. Zudem gibt es Ende August ein gemeinsames Trainingslager und in Königssee finden einige Tests statt. „Es ist von der Nähe und von der Bahn her lässig. Ich habe dort so richtig das Rodeln gelernt“, freut sich der Pongauer auf diese Bahn, wo in Zukunft auch wieder ein Weltcuprennen stattfinden soll.

Ein Olympiabewerb soll im Februar 2026 in Cortina stattfinden. Zwei Tage waren die Athleten rund um Kallan in Südtirol, um sich erste Eindrücke zu verschaffen. „Prinzipiell sieht alles ganz gut aus und ich bin zuversichtlich, dass es eine super Rodelbahn wird.“

Dass er dort im Rahmen von Olympia starten wird, ist aber unwahrscheinlich. „Das ist auf alle Fälle ein Ziel, aber es wird sehr schwierig. 2030 ist sicher realistischer“, betont der 20-Jährige, der erst in der Vorsaison sein Weltcupdebüt feierte.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

