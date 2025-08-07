Rodel-Talent schwitzt im Sommer für den Winter

Rodler Noah Kallan bereitet sich derzeit akribisch auf die neue Saison vor. Zuletzt besichtigte der Pongauer mit dem Team die Olympia-Bahn in Cortina, die laut ihm schon gut aussieht.
Sommerzeit bedeutet für Wintersportler immer viel Training. So ergeht es auch Noah Kallan. Das Rodel-Talent bereitet sich mit dem Team in Innsbruck auf die anstehende Olympia-Saison vor. Aktuell liegt der Fokus auf Athletiktraining, in den Eiskanal geht es erst Ende September. Da fliegt das Team nach Norwegen. Zudem gibt es Ende August ein gemeinsames Trainingslager und in Königssee finden einige Tests statt. „Es ist von der Nähe und von der Bahn her lässig. Ich habe dort so richtig das Rodeln gelernt“, freut sich der Pongauer auf diese Bahn, wo in Zukunft auch wieder ein Weltcuprennen stattfinden soll.
Ein Olympiabewerb soll im Februar 2026 in Cortina stattfinden. Zwei Tage waren die Athleten rund um Kallan in Südtirol, um sich erste Eindrücke zu verschaffen. „Prinzipiell sieht alles ganz gut aus und ich bin zuversichtlich, dass es eine super Rodelbahn wird.“
Dass er dort im Rahmen von Olympia starten wird, ist aber unwahrscheinlich. „Das ist auf alle Fälle ein Ziel, aber es wird sehr schwierig. 2030 ist sicher realistischer“, betont der 20-Jährige, der erst in der Vorsaison sein Weltcupdebüt feierte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.