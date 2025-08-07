Rodel-Talent schwitzt im Sommer für den Winter

Sommerzeit bedeutet für Wintersportler immer viel Training. So ergeht es auch Noah Kallan. Das Rodel-Talent bereitet sich mit dem Team in Innsbruck auf die anstehende Olympia-Saison vor. Aktuell liegt der Fokus auf Athletiktraining, in den Eiskanal geht es erst Ende September. Da fliegt das Team nach Norwegen. Zudem gibt es Ende August ein gemeinsames Trainingslager und in Königssee finden einige Tests statt. „Es ist von der Nähe und von der Bahn her lässig. Ich habe dort so richtig das Rodeln gelernt“, freut sich der Pongauer auf diese Bahn, wo in Zukunft auch wieder ein Weltcuprennen stattfinden soll.