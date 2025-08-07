Lainer: „Es wird sicher kein Selbstläufer werden“

Für Salzburg gibt es derzeit kaum Zeit zum Durchschnaufen. Nach der 0:1-Niederlage gegen Club Brügge in der dritten Runde der Champions-League-Quali am Mittwoch geht es Samstag (19.30) mit dem ersten Heimspiel in der Bundesliga weiter. Der GAK gastiert in der Red Bull Arena. „Wir wollen drei Punkte haben, befreit aufspielen und dann ein gutes Gefühl mitnehmen. Der GAK wird sich sicher etwas überlegen, es wird sicher kein Selbstläufer werden.“