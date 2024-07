Etappensieg für Investor bei strittigem Projekt

Opposition drückt sich vor Abstimmung

Ein neues Gutachten der Kanzlei Niederhuber und Partner besagt laut Stadt: „Die rechtliche Analyse legt nahe, dass die Stadt Hallein aufgrund der Fiskalgeltung der Grundrechte verpflichtet sein könnte, der Sondernutzung zuzustimmen.“ Die Gemeinde müsse dem Gleichbehandlungsgrundsatz treu bleiben und könne auch in privatrechtlichen Fragen nicht willkürlich entscheiden – denn bei einer Vielzahl an ehemaligen Projekten wurden Bauwerbern vergleichbare Maßnahmen auf Gemeindegrund ermöglicht. Die Gemeinde würde bei einer negativen Abstimmung hohe rechtliche und finanzielle Risiken tragen. Für die abstimmenden Mandatare wurden zivilrechtliche Folgen bei einer negativen Beschlussfassung in den Raum gestellt.