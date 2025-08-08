Vorteilswelt
Liegt auf 3000 Meter

Ausgebüxter Kater „Gino“ lief bis zum Matrashaus

Salzburg
08.08.2025 07:22
Kater „Gino“ schaffte es von Dienten aus zum knapp 3000 Meter hohen Matrashaus
Kater „Gino“ schaffte es von Dienten aus zum knapp 3000 Meter hohen Matrashaus(Bild: Facebook/Matrashaus)

Happy End nach einer langen, langen Reise! Kater „Gino“ büxte vor Tagen von seinem Zuhause im malerischen Dienten aus. Jetzt entdeckten Mitarbeiter des Matrashauses die Samtpfote – die Berghütte am Hochkönig liegt auf fast 3000 Metern Höhe. . .

Hüttenpächter Roman Kurz meint dazu: „Als beim Lager putzen Naina, kommt und sagt: ,there is a cat‘ vermutete ich die üblichen Verständigungsschwierigkeiten. Naina und Mananta sind beide aus Nepal und unsere Verständigung miteinander nimmt gelegentlich ganz lustige Züge an. Aber da war tatsächlich eine Katze in einem unserer Lager.“

Mitarbeiter entdeckten „Gino“
Mitarbeiter entdeckten „Gino“(Bild: Facebook/Matrashaus)

Wie hatte es das Tier bloß auf die Hütte am Hochkönig geschafft – sie liegt auf 2913 Metern Höhe – geschafft? Darauf hatte Kurz zunächst keine Antwort parat. Ein Gast erzählte schließlich, dass ihm die junge Katze noch im Dunklen nachgelaufen sei. Nachforschungen ergaben: Die Katze war von Dienten aus zur Erichhütte gelaufen und nun weiter zum Matrashaus. „Und wir haben sogar raus gekriegt, wem der kleine Gino gehört. So heißt der Kater nämlich“, schreibt Kurz auf Facebook. Zur Erklärung: Zwischen Dienten und dem Matrashaus liegen knapp sechs Kilometer und fast 2000 Höhenmeter. „Gino“ legte die Strecke über felsiges und alpines Gelände dennoch heldenhaft und unversehrt zurück. 

Beim Abstieg war die Katze „ein vielbeachteter Star“.
Beim Abstieg war die Katze „ein vielbeachteter Star“.(Bild: Facebook/Matrashaus)

Jetzt galt es die Katze wieder sicher ins Tal zu bringen. Eine Wanderin übernahm die Aufgabe, eine Mitarbeiterin nähte zuvor ein Katzengeschirr. „Die Katze im Rucksack war anscheinend ein vielbeachteter Star“, meint Kurz.

