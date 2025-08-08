Ausgebüxter Kater „Gino“ lief bis zum Matrashaus

Wie hatte es das Tier bloß auf die Hütte am Hochkönig geschafft – sie liegt auf 2913 Metern Höhe – geschafft? Darauf hatte Kurz zunächst keine Antwort parat. Ein Gast erzählte schließlich, dass ihm die junge Katze noch im Dunklen nachgelaufen sei. Nachforschungen ergaben: Die Katze war von Dienten aus zur Erichhütte gelaufen und nun weiter zum Matrashaus. „Und wir haben sogar raus gekriegt, wem der kleine Gino gehört. So heißt der Kater nämlich“, schreibt Kurz auf Facebook. Zur Erklärung: Zwischen Dienten und dem Matrashaus liegen knapp sechs Kilometer und fast 2000 Höhenmeter. „Gino“ legte die Strecke über felsiges und alpines Gelände dennoch heldenhaft und unversehrt zurück.