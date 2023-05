Wettern gegen Bauprojekt auf Altstadt-Wiese

Wir haben das Projekt bereits zur Baubewilligung eingereicht.“ Ditfried Kurz wähnt sich schon bald am Ziel. Der Immobilienentwickler will auf einem begrünten Innenhof mitten in der Halleiner Altstadt mehrere Wohnhäuser errichten. Das Areal hat Kurz bereits vor mehreren Jahren gekauft. „Es ist Bauland“, sagt Kurz.