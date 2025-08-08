„… dann bin ich nicht mehr Trainer der Austria“

Wie lange braucht es noch, bis das Werkl richtig läuft?

Es kommt immer drauf an. Erfolgserlebnisse helfen dir, dass du in einen Flow hineinkommst. Drum wäre es schon wichtig, dass wir bald anschreiben. Das erste Spiel, wo wir etwas holen müssen, ist gegen Rapid II (dritte Runde, Anm.). Wenn wir die Dinge besser machen als gegen Klagenfurt, können wir aber auch bei der Vienna einen Punkt mitnehmen. Wir möchten uns nicht verstecken. Wir möchten hinfahren und alles reinhauen. Wenn wir an unseren Dingen arbeiten, bin ich davon überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Liga bleiben kann. Die Spieler, die gekommen sind, haben Qualität. Wie die Spieler, die geblieben sind. Warum sollte es dann also nicht mit dem Ligaverbleib funktionieren?