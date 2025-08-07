Trotz Kreuzbandriss soll die Saison weitergehen

Highlight im Oktober

Der erste Test für das Knie steigt bereits am Wochenende beim sechsten Rennen der ADAC MX Masters-Serie in Gaildorf (D). In dieser Serie hat der Salzburger noch viel vor. Aktuell liegt er trotz einiger Ausfälle zu Beginn der Saison auf Rang sechs, will noch in die Top Fünf. Nach dem Sieg in Bielstein Mitte Juli hat er Lunte gerochen: „Die Erleichterung war sehr groß. Es hat so viele Rennen gegeben, wo es nicht gelaufen ist.“ Ob es heuer noch einmal für das oberste Treppchen reicht, ist freilich davon abhängig, wie gut das Kreuzband mitspielt. Im Oktober würde mit den MX of Nations in Amerika das nächste große Highlight warten.