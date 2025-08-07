Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Pech verfolgt

Trotz Kreuzbandriss soll die Saison weitergehen

Salzburg
07.08.2025 15:00
Marcel Stauffer muss pausieren.
Marcel Stauffer muss pausieren.(Bild: OSICKA MX TEAM)

Motocrosser Marcel Stauffer hat nach seinem Premierensieg in Bielstein Lunte gerochen. In Tensfeld riss sich der Nußdorfer eine Woche darauf aber das Kreuzband. Der 24-Jährige will dennoch die Saison weiterfahren.

0 Kommentare

Das Verletzungspech reißt nicht ab. Motocrosser Marcel Stauffer hat sich vor rund zweieinhalb Wochen das Kreuz- und Seitenband gerissen. Nach seinem Premierensieg bei den ADAC MX Masters in Bielstein reiste der Nußdorfer mit viel Selbstvertrauen nach Tensfeld. Dort kollidierte er mit einem anderen Fahrer, wobei das Knie von Stauffer eingeklemmt worden war. „Ich habe es gar nicht richtig gespürt, dass ich es mir gerissen habe“, war der 24-Jährige über die Diagnose überrascht.

Lesen Sie auch:
Marcel Stauffer kann wieder seiner größten Leidenschaft nachgehen.
Stauffer wieder zurück
„Das ist der größte Sieg in meiner Karriere“
06.05.2024
Motorsport
Neue Serie als Goldgriff für Histo Cup
06.08.2025
Nach schwerem Sturz
Stauffers langer Weg zurück auf das Motocross-Bike
24.01.2024

„Da habe ich gedacht, dass ich sicher ein Jahr nicht fit bin, aber muskulär bin ich so gut beeinander, dass ich alles machen kann“, erzählt Stauffer. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hat er sich deshalb auch entschieden, auf eine Operation vorerst zu verzichten und die Verletzung konservativ zu behandeln. Solange er im Knie durch die Muskeln genug Stabilität hat, sollte es kein Problem sein – so lautet zumindest die Hoffnung.

Highlight im Oktober
Der erste Test für das Knie steigt bereits am Wochenende beim sechsten Rennen der ADAC MX Masters-Serie in Gaildorf (D). In dieser Serie hat der Salzburger noch viel vor. Aktuell liegt er trotz einiger Ausfälle zu Beginn der Saison auf Rang sechs, will noch in die Top Fünf. Nach dem Sieg in Bielstein Mitte Juli hat er Lunte gerochen: „Die Erleichterung war sehr groß. Es hat so viele Rennen gegeben, wo es nicht gelaufen ist.“ Ob es heuer noch einmal für das oberste Treppchen reicht, ist freilich davon abhängig, wie gut das Kreuzband mitspielt. Im Oktober würde mit den MX of Nations in Amerika das nächste große Highlight warten.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Reine Schikane?
Freeport leidet unter Dauer-Kontrollen an Grenze
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
177.753 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
117.453 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
117.108 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1471 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf