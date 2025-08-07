Trotz Kreuzbandriss soll die Saison weitergehen

Motocrosser Marcel Stauffer hat nach seinem Premierensieg in Bielstein Lunte gerochen. In Tensfeld riss sich der Nußdorfer eine Woche darauf aber das Kreuzband. Der 24-Jährige will dennoch die Saison weiterfahren.
Das Verletzungspech reißt nicht ab. Motocrosser Marcel Stauffer hat sich vor rund zweieinhalb Wochen das Kreuz- und Seitenband gerissen. Nach seinem Premierensieg bei den ADAC MX Masters in Bielstein reiste der Nußdorfer mit viel Selbstvertrauen nach Tensfeld. Dort kollidierte er mit einem anderen Fahrer, wobei das Knie von Stauffer eingeklemmt worden war. „Ich habe es gar nicht richtig gespürt, dass ich es mir gerissen habe“, war der 24-Jährige über die Diagnose überrascht.
„Da habe ich gedacht, dass ich sicher ein Jahr nicht fit bin, aber muskulär bin ich so gut beeinander, dass ich alles machen kann“, erzählt Stauffer. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hat er sich deshalb auch entschieden, auf eine Operation vorerst zu verzichten und die Verletzung konservativ zu behandeln. Solange er im Knie durch die Muskeln genug Stabilität hat, sollte es kein Problem sein – so lautet zumindest die Hoffnung.
Highlight im Oktober
Der erste Test für das Knie steigt bereits am Wochenende beim sechsten Rennen der ADAC MX Masters-Serie in Gaildorf (D). In dieser Serie hat der Salzburger noch viel vor. Aktuell liegt er trotz einiger Ausfälle zu Beginn der Saison auf Rang sechs, will noch in die Top Fünf. Nach dem Sieg in Bielstein Mitte Juli hat er Lunte gerochen: „Die Erleichterung war sehr groß. Es hat so viele Rennen gegeben, wo es nicht gelaufen ist.“ Ob es heuer noch einmal für das oberste Treppchen reicht, ist freilich davon abhängig, wie gut das Kreuzband mitspielt. Im Oktober würde mit den MX of Nations in Amerika das nächste große Highlight warten.
Kommentare
