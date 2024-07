Deutscher Wanderer stürzte 20 Meter in die Tiefe

Eine mehrtägige Wanderung eines deutschen Ehepaars (69 und 62 Jahre) nahm ein tragisches Ende: Am Mittwoch waren die beiden erfahrenen und gut ausgerüsteten Bergsteiger bereits von Putschall (Gemeinde Großkirchheim) über das Gradental bis zur Adolf Noßberger Hütte gewandert. Dort verbrachten die Urlauber die Nacht, bevor sie am Donnerstagmorgen in Richtung Lienzer Hütte aufbrachen.