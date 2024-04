Wanderer stürzte in Tirol 150 Meter in den Tod

Am Samstagvormittag gegen 10.10 Uhr hatte der Wanderer seiner Familie noch eine Videobotschaft geschickt, in der er erklärte, dass er wegen der herrschenden Verhältnisse auf der Schneidspitze knapp unter dem Gipfel habe abbrechen müssen. Als er am Abend immer noch nicht zurück in Deutschland war, gaben seine Angehörigen bei der deutschen Polizei eine Vermisstenmeldung auf.