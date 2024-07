Vater in Paris warf seine Kinder aus fünftem Stock

Zuvor soll es in der Familie am Samstagabend zu Streit gekommen sein, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Polizei. Der Vater sprang hinterher und starb. Die Behörden richteten eine psychologische Betreuung für Anrainer ein, die in dem Wohnblock abseits des Stadtzentrums Zeugen der Tat waren.