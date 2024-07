Für Ausbildungszentrum müssen Parkplätze weichen

Ein neues Reibbelagswerk in Mexiko wird gebaut, die Produktion für Leistungselektronikwiderstände in der Steiermark wird erweitert, dazu entsteht auch eine neue Fabrik in China – zig Millionen nimmt die Miba in die Hand, um ihr Standortnetzwerk zukunftsfit zu halten. Doch auch direkt vor der Haustür wird investiert: 12 Millionen Euro fließen in den Bau eines neuen Zentrums für die Fachkräfte- und Lehrlingsausbildung in Laakirchen.