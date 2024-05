Wie die Miba die Angst vorm Stromausfall lindert

„Wir sind breit aufgestellt – in Märkten, Anwendungen und in Regionen. Auf mehreren Beinen zu stehen bringt uns Stabilität“, sagt F. Peter Mitterbauer. Als Chef der von Laakirchen aus agierenden Miba ist er für 7600 Mitarbeiter und 29 Produktionswerke weltweit verantwortlich. Was beim Blick auf die Zahlen des letzten Geschäftsjahres auffiel: Die Gleitlager-Gruppe der Miba hat weiter zugelegt und 2023/24 auch den größten Anteil am Umsatz.