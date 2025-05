Pension für Pflegeheime und Ortung von Patienten

OÖ-Initiative für „Demenz-Tracker“

Derzeit müssen Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, 80 Prozent ihrer Pension für die Unterbringung hergeben, die restlichen 20 Prozent sowie den 13. und 14. Pensionsbezug dürfen sie behalten. Oberösterreichs Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) will eine „wertneutrale, ehrliche und sachliche“ Debatte über neue Finanzierungsmöglichkeiten in der Pflege führen.